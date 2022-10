Treffen auf dem Panzer

Schloß Holte-Stukenbrock/Augustdorf

An einem normalen Arbeitstag setzt sich Jürgen Behlke Projekte für die Belange der heimischen Wirtschaft als Geschäftsführer der IHK-Nebenstellen in Paderborn und Höxter. An anderen fährt er im Flecktarn-Anzug mit Panzer durch die Senne und kommandiert als Major der Reserve viele Soldaten bei der Übung der 6. Kompanie des Panzerbataillons 203.

Von Erol Kamisli