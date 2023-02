Kompanie in Augustdorf gibt 14 Leopard-Panzer ab und ist damit fast blank

Der Anruf, der den Kommandeur des Panzerbataillons 203 aus Augustdorf am vergangenen Freitag in Litauen erreicht, kommt aus dem Verteidigungsministerium.

Elsen ist die „Patenstadt“ der 2. Kompanie, deren Panzer in die Ukraine gehen. Major Daniel Beer begleitete Verteidigungsminister Boris Pistorius bei seinem Besuch in Augustdorf.

Der Inspekteur des Heeres informiert Oberstleutnant Marco Maulbecker, dass sein Bataillon 14 Leopard 2-Panzer zur Verfügung stellen muss, mit denen Deutschland die Ukraine bei der Verteidigung gegen Russland unterstützen will. Kurz darauf geht die Nachricht auch in der Generalfeldmarschall-Rommel-Kaserne in Augustdorf ein, der Heimat des Panzerbataillons 203.