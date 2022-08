A2: Lkw-Auflieger mit 20 Tonnen Fleisch in Flammen 

Der Brand eines Lkw auf der Autobahn 2 sorgt am Freitagmorgen für erhebliche Verkehrsprobleme im Berufsverkehr. Gegen 7.20 Uhr hatten einige Autofahrer das Feuer auf der A2 in Fahrtrichtung Hannover gemeldet.

Wie die Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen am Freitagvormittag mitteilte, hatte der rumänische Fahrer unmittelbar vor der Abfahrt Herford/Bad Salzuflen ebenfalls den Brand an seinem Fahrzeug bemerkt. „Er reagierte vorbildlich und brachte das Gespann auf dem Seitenstreifen zum Stehen“, so die Feuerwehr.

Der Brand hatte sich derweil an seinem Anhänger ausgebreitet. Er koppelte die Zugmaschine ab, um ein Übergreifen zu verhindern und brachte sich in Sicherheit.

Die rund 30 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bad Salzuflen konnten nach der Alarmierung auf Sicht fahren: Eine große, schwarze Rauchwolke stieg über der Autobahn auf. Die Polizei sperrte die Fahrbahn in Richtung Hannover und leitete den Verkehr ab der Auffahrt Ostwestfalen-Lippe ab. Ein Auffahren in Richtung Hannover war nicht möglich.

Autofahrer bilden keine Rettungsgasse

Der mit 20 Tonnen Fleisch beladene Auflieger brannte im hinteren Teil. Die Feuerwehr bekämpfte mit zwei Angriffstrupps das Feuer. Anschließend konnte die linke Fahrspur der Autobahn wieder freigegeben werden. Nachdem die Nachlöscharbeiten beendet waren, konnte die Feuerwehr wieder einrücken. Anschließend kümmerte sich ein Fachunternehmen um die Entsorgung der Lebensmittel sowie der Bergung des Lkw. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

„Da einige Autofahrer es mit der Rettungsgasse nicht ganz so genau nahmen, hatten die anrückenden Kräfte große Mühe, die Einsatzstelle zu erreichen“, kritisiert die Feuerwehr.

Rückstau bis zur Abfahrt Bielefeld-Ost

Es bildete sich auf der A2 ein Stau bis zur Abfahrt Bielefeld-Ost. Auch auf den Umleitungsstrecken wie der Ostwestfalenstraße standen die Autofahrer längere Zeit im Stau.

Die Vollsperrung konnte im Lauf des Vormittags aufgehoben werden.

Zur Brandursache und Schadenshöhe hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.