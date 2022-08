„Auch E-Autos können Wohnwagen ziehen“

Bad Salzuflen

Zu Besuch bei Guido Ullrich (50), dem Geschäftsführer des Traditionsbetriebs Wohnwagen Ullrich in Bad Salzuflen, der heute nicht mehr so heißt. „Seit 2020 nennen wir uns Ullrich-Caravaning, weil das Wohnmobil-Segment so zugelegt hat“, sagt der 50-Jährige. Sein Familienunternehmen ist wohl das älteste der Branche in Ostwestfalen-Lippe. „2021 konnten wir den 60. Geburtstag feiern.“

Von Christian Althoff