Betrugsanruf: Mann aus Bad Salzuflen um fünfstellige Beträge gebracht

Das Opfer wurde Ende November erstmals von einem falschen Polizisten telefonisch kontaktiert. Es folgten mehrere Anrufe, in denen der Geschädigte gebeten wurde, eine fünfstellige Summe von seiner Sparkasse abzuholen.

Das Bargeld verstaute der 85-Jährige laut Polizei in einem Umschlag und legte diesen am 29. November gegen 13.30 Uhr, an einer Bushaltestelle in der Straße „Kattenbrink“ unweit der Lageschen Straße in Bad Salzufle-Schötmar ab. Einen Tag darauf, am 30. November, legte der Geschädigte am frühen Nachmittag erneut eine fünfstellige Summe in der genannten Bushaltestelle ab.

Wer hat zur genannten Zeit verdächtige Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen in der Straße oder an der Bushaltestelle gemacht? Hinweise bitte an die Polizei in Lippe unter der Telefonnummer 05231 - 6090.