Ein Verletzter bei Brand in Bad Salzuflen

Eine Person ist bei einem Zimmerbrand in Bad Salzuflen so schwer verletzt worden, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Feuerwehreinsatz am Abend des Neujahrstages in Werl-Aspe - Haus nicht mehr bewohnbar

Alarmiert wurden die Einsatzkräfte am Abend des Neujahrstages gegen 22 Uhr. Nach Auskunft der Freiwilligen Feuerwehr hatten die Bewohner das Haus in Werl-Aspe bereits verlassen und auch schon erste Löschversuche unternommen. Es brannte Unrat in der Küche im Erdgeschoss.

Der dadurch verursachte Qualm zog bis in das Obergeschoss des Gebäudes. Eine Person wurde verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr nahm Belüftungsmaßnahmen des gesamten Gebäudes vor. Da das Haus nicht mehr bewohnbar ist, wurde ein Bewohner in einer Notunterkunft untergebracht. Nach rund zwei Stunden konnten die rund 35 Einsatzkräfte wieder einrücken.