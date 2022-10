Feuerwehr befreit Kitten aus Schornstein

Bei einem besonderen Einsatz der Feuerwehr konnten am Freitag zwei junge Katzen aus einem Kaminofen gerettet werden.

Die Kleinen hatten sich am Nachmittag unbemerkt am Gitter des Ofens vorbeigezwängt und waren in den Schornsteinschacht geklettert.

Nach Rufen der Besitzer konnte eines der beiden Tiere wieder eingefangen werden. Das zweite Kätzchen versteckte sich offenbar zwischen Brennkammer und Wand.

Auch der Einsatz einer Endoskop-Kamera half nicht, das Tier zu entdecken. Die Feuerwehrkräfte öffneten den alten Kamin schließlich weit genug, um hinter die Brennkammer zu schauen. Dort konnte die junge Katze aufgefunden und unverletzt befreit werden.

Nach der Rettungsaktion stand der Name für das bis dato namenlose Tier fest: Die erleichterten Besitzer nahmen das Kleine in Empfang und tauften es „Smokie“.

In diesen Kaminofen waren die beiden Kätzchen geklettert. Foto: Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen