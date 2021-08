Herforderin verbrennt in ihrem Bett

In einem Bad Salzufler Alten- und Pflegeheim ist am Montagabend eine 67 Jahre alte Bewohnerin ums Leben gekommen. Die Frau stammte aus Herford.

Feuerwehreinsatz im Alten- und Pflegeheim Hoffmanspark in Bad Salzuflen:

Das Unglück geschah in der Seniorenresidenz Hoffmannspark. Gegen 20.45 Uhr löste die Brandmeldeanlage im Zimmer der Frau Alarm aus, und zwei Pfleger rannten los. Sie fanden die 67-Jährige brennend in ihrem Bett. Auch das mobile Sauerstoffgerät, das ihr das Atmen erleichtern sollte und neben dem Bett stand, war in Flammen. Die Pfleger erstickten das Feuer mit Decken, und ein Notarzt versuchte, die Frau wiederzubeleben – ohne Erfolg.