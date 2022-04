Lkw-Gespann kippt um: Zwei Verletzte nach Unfall auf der A2

Bad Salzuflen

Auf der Autobahn 2 bei Bad Salzuflen ist in der Nacht auf Dienstag ein Lkw-Gespann auf die Seite gestürzt. Zwei Männer (53/56) in dem Laster wurden dabei verletzt. In Richtung Dortmund war die Autobahn mehrere Stunden gesperrt.

Von Christian Müller