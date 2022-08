Prestigeprojekt in Amsterdam: Maritim wirbt um Kleinanleger

Bad Salzuflen

Die Hotelkette Maritim mit Sitz in Bad Salzuflen geht bei der Finanzierung neue Wege: Für Innenausbau und Inneneinrichtung des im Bau befindlichen Vorzeige-Hotels in Amsterdam will das Unternehmen einen Teil des benötigten Kapitals bei Kleinanlegern einwerben.

Von Oliver Horst