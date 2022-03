Die Möbelzuliefermesse ZOW in Bad Salzuflen steht nach 27 Jahren vor dem Aus. Nach der pandemiebedingten Verschiebung des Messetermins von Februar auf Mai dieses Jahres ist die Branchenschau nun vom Veranstalter Koelnmesse für 2022 endgültig abgesagt worden. Zudem sei die Entscheidung gefallen, „die Folgeveranstaltungen vorerst auszusetzen“. Die Messe Ostwestfalen GmbH als Betreiberin des Messezentrums Bad Salzuflen hofft derweil noch auf eine Zukunft der ZOW.

Möbelzuliefermesse ZOW in Bad Salzuflen abgesagt – und für Folgejahre „ausgesetzt“

Die Zuliefermesse Ostwestfalen (ZOW), die 1995 ihre Premiere in Rietberg feierte – zählte in Spitzenzeiten rund um die 2010er Jahre mehr als 700 Aussteller und 17.500 Fachbesucher. Bei der jüngsten Auflage im Februar 2020 waren es nur noch 111 Aussteller und rund 2600 Besucher. Seit 2016 fand die Messe nur noch im Zweijahresrhythmus statt – immer im Wechsel mit der Interzum in Köln. Diese sieht die Koelnmesse nun als zentrale Branchenschau. Es zeichne sich „insgesamt eine Fokussierung der Branche auf die Interzum als Weltleitmesse sowie zugleich als zentrale deutsche Plattform ab“, teilte der Veranstalter mit.