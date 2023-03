My Job OWL erneut ein Erfolg

„Tausende Besucher“ waren am Wochenende in Bad Salzuflen bei der „My Job OWL“, um sich drei Tage lang neue Perspektiven für die berufliche Zukunft zu ermöglichen. Das teilte das Veranstalterteam um Melanie Wöllner am Sonntag Nachmittag mit. Eine genaue Zählung finde nicht statt, sagte Wöllner. „Die Hütte war aber an drei Tagen voll“, betonte sie. Es sei die größte Jobmesse der Region. Sie fand zum 16. Mal statt.

Mehr als 180 Unternehmen sowie Fachhochschulen aus OWL und darüber hinaus präsentierten sich mit kreativ gestalteten Ständen, Aktionen, Benefits und vielen verschiedenen Studien-, Ausbildungs- sowie Weiterbildungsmöglichkeiten. Rund 60 neue Aussteller rundeten das vielfältige Joberlebnis ab. Neben den Ständen der Unternehmen und Fachhochschulen waren die Besucherinnen und Besucher besonders von den Vorträgen der Speaker begeistert, betonte Wöllner. Und das für jede Zielgruppe, seien es Schüler, Auszubildende, Studenten, Jobwechsler, Fach- oder Führungskräfte.

Neben verschiedenen Mitmach-Aktionen der Aussteller konnten Interessierte Bewerbungsfotos erstellen lassen, ein Tiny-Haus begehen, Popcorn von verschiedenen Unternehmen testen, in den Helikopter der Bundeswehr steigen, zwei große Trucks als Ausstellerstände besuchen, verschiedene Simulatoren via VR-Brille bedienen und kreative Stände bewundern.

Unternehmenscoach Mike Aßmann sprach über die drei Schritte zum Traumjob sowie unterschiedliche Persönlichkeitstypen bei Mitarbeitern und wie man sich diesen souverän gegenüber verhält. Die Inhaberin des Kaiserlichen Instituts Steffi Kaiser thematisierte in ihrem Vortrag das Thema "Glücklich sein im Job" und wie man diesen Zustand mit der Macht der Sprache für sich erreichen kann.

Karriere und Familienleben

Die Politikerin, Lehrbeauftragte und Coachin Elisa Krauch sprach mit ihrem Vortrag „workin‘ mom – Ideal und Wirklichkeit“ besonders Frauen an, die eine Karriere gleichermaßen wie ein erfülltes Familienleben anstreben. Die Studienberaterin und wissenschaftliche Mitarbeiterin der Fachhochschule des Mittelstands (FHM), Ann-Kathrin Schaefer, thematisierte das berufsbegleitende Studium.

Das Highlight für alle Schülerinnen und Schüler war der deutsche Content Creator Felix, bekannt als Tomatolix. Auf seinem YouTube-Kanal begeistert er bereits über eine Million Abonnenten mit seinen Selbstexperimenten und dem Format „Einen Tag lang…“ in dem er verschiedene Berufe testet. Am Freitag und Samstag berichtete er von seinem persönlichen Werdegang mit speziellem Fokus auf seine Ausbildung die er vor seiner Karriere als Influencer absolvierte. „Viele junge Menschen fühlen sich immer noch unter Druck gesetzt, ein Studium anstelle einer Ausbildung zu bewältigen. Ich bin froh, dass Felix Vielen Ängste nehmen konnte und dazu bewegt hat, dem Fachkräftemangel durch eine Ausbildung entgegenzuwirken“, so Melanie Wöllner.

Messeveranstalterin Melanie Wöllner war mit der 16. Auflage ihrer My-Job-Messe zufrieden. Foto: Matheus Fernandes

Viele entscheiden sich für Selbständigkeit

Um der beruflichen Erfüllung ein Stück näher zu kommen, entscheiden sich immer wieder Menschen für die Selbstständigkeit. Maik Abrams (Gründer von Mental-Meister) erzählte auf der "My Job OWL" von seiner eigenen Gründungsgeschichte und der Unterstützung der Fachhochschule Bielefeld dabei. Der Vortrag „Zukunft Technik“ von Prof. Dr. Georg Klepp richtete sich an alle Ingenieures-Begeisterte. Er selbst ist Professor an der technischen Hochschule Ostwestfalen Lippe und erklärte, wie so ein Ingenieursstudium abläuft.

Dirk Menzel, Leiter von Lippe Bildung e.G., richtete sich mit seinem Vortrag an die zahlreichen Eltern, die ihre Kinder auf die Messe begleiteten. Um die jungen Menschen bestmöglich zu unterstützen, war es Veranstalterin Melanie Wöllner ein großes Anliegen diese Thematik mitaufzugreifen: „Jedes Jahr besuche ich die Schulen, um jungen Menschen die Chance zu geben, ihre berufliche Zukunft nach ihren Vorstellungen sinnvoll zu gestalten. Eltern spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Neben dem veranstalteten Elternabend habe ich mich sehr über das positive Feedback zum Vortrag gefreut.“

"Fachkräftemangel gibt zu denken"

Auf der Job-Messe informierten sich aber nicht nur viele Schülerinnen und Schüler, sondern auch zahlreiche Fach- und Führungskräfte - um sich neu zu orientieren oder ein passendes Unternehmen zu finden. „Der Fachkräftemangel gibt uns allen natürlich zu denken. Allerdings kann er auf einer Jobmesse auch Türen öffnen. Nach intensiven Gesprächen mit den Ausstellern durfte ich feststellen, dass sowohl junge Menschen als auch bereits Berufstätige, die Chance bestens genutzt haben und ihrer beruflichen Erfüllung einen großen Schritt nähergekommen sind“, sagt Veranstalterin Melanie Wöllner.

Nach dem erfolgreichen Messewochenende starten nun die Vorbereitungen für die Azubi Tage+, die am 16. und 17. Juni stattfinden. „Durch die Corona-Pandemie mussten besonders junge Menschen ziemlich einstecken. Daher freuen wir uns dieses Jahr eine Karrieremesse speziell für Schülerinnen und Schüler organisieren zu dürfen“, sagt Messeveranstalterin Melanie Wöllner.