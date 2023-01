Nach Unfall in Bad Salzuflen flüchtete der Fahrer

An der Wenkenstraße ist es am Sonntag (22. Januar) zu einem Unfall gekommen: Bei einem Ausweich-Manöver touchierte die Fahrerin einen weißen Bulli. Gesucht wird der Unfallbeteiligte sowie der Fahrzeughalter des vermutlich beschädigten weißen Bullis.

Da sie, laut Polizei, einem anderen Fahrzeug ausweichen musste, beschädigte eine 68-Jährige am Sonntagmorgen (22. Januar) einen weißen Bulli, der in der Wenkenstraße (Bad Salzuflen) parkte.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Verkehrsunfall gegen 8 Uhr, als ein unbekannter Fahrer mit einem dunklen VW Combi rückwärts von einem Hof fuhr, ohne auf den Verkehr zu achten. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die 68-Jährige aus und touchierte dabei den parkenden Bulli.

Die Bad Salzuflerin sowie der unbekannte VW-Fahrer stiegen aus ihren Wagen und sprachen kurz miteinander. Danach fuhr der Mann jedoch einfach davon. Die Frau meldete den Unfall bei der Polizei.

Zeugen und Beteiligte gesucht

Das Verkehrskommissariat sucht nun nach dem Fahrer des dunklen VW Combis, der wie folgt beschrieben wird: 45 - 55 Jahre alt, ca. 1,75 - 1,85 m groß, schlank, dunkle Haare.

Ebenso wird der Eigentümer oder die Eigentümerin des nun vermutlich beschädigten weißen Bullis, der zur Tatzeit an der Wenkenstraße in Höhe der Hausnummer 59 parkte, gebeten sich bei der Polizei zu melden. Zeugenhinweise richten Sie bitte telefonisch unter 05231 6090 an das Verkehrskommissariat.