Polizei sucht mit Fotos nach Tankstellenräuber von Bad Salzuflen

Die Polizei sucht mit Fahndungsfotos nach einem jungen Mann, der am frühen Morgen des 17. Dezember 2022 eine Tankstelle im Bad Salzuflener Stadtteil Schötmar überfallen haben soll. Er soll den Mitarbeiter mit einem Messer bedroht haben.

Die Polizei fahndet auf richterlichen Beschluss mit Bildern nach dem Tatverdächtigen, der die Tankstelle an der Oerlinghauser Straße an jedem Samstagmorgen gegen 6.40 Uhr betreten hatte. Er gab zunächst vor, etwas kaufen zu wollen. Dann ging er auf den 24-jährigen Mitarbeiter zu, der sich zu der Zeit allein in dem Shop befand.

Der Räuber zückte ein Messer und verlangte das Bargeld. Er entkam schließlich mit einem geringen dreistelligen Eurobetrag.

Der Mann ist etwa 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,80 m groß und schlank. Er spricht akzentfrei Hochdeutsch. Er hatte zur Tatzeit dunkle, kurze Haare und trug eine weiße FFP2-Maske, eine schwarze Daunenjacke mit Logo auf der linken Brust, einen schwarzen Pullover mit Reißverschluss, hellblaue Jeans und weiße Sneaker. Der Unbekannte hatte eine blaue Plastiktüte dabei.

Wer Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter 05231/6090 beim Kriminalkommissariat 2.