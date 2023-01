14 Kinder bei Schulbusunfall in Bad Salzuflen verletzt

Ausweichmanöver endet in Schräglage

Bad Salzuflen-Holzhausen

Auf dem Weg zur Schule ist am Dienstagmorgen, 17. Januar, ein Schulbus am Jüchenweg in Bad Salzuflen-Holzhausen von der Straße abgekommen. 14 Kinder im Alter zwischen sechs und zehn Jahren, die sich im Bus befanden, wurden leicht verletzt.