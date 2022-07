Robin Wagener: „Wir frieren nicht für die Ukraine“

Sie waren in der vorigen Woche für einen Tag in der Ukraine. Welche Eindrücke bringen Sie mit?

Robin Wagener: Das Ne­beneinander der verschiedenen Realitäten ist erschreckend. Einerseits herrscht in Kiew eine vermeintliche Ruhe mit einem Stadtbild wie in Berlin oder Paris, und andererseits steht man eine Ecke weiter vor Panzersperren und Sandsäcken in der Erwartung eines russischen Vormarsches auf Kiew. Diese Ruhe ist die zynische Gelassenheit eines Landes, das sich mit der Realität abfinden muss. Wenn man 20 Minuten aus Kiew herausfährt, sieht man diese schreckliche Zerstörung von ziviler Infrastruktur. Uns wurde von verschiedenen Stellen berichtet, dass die Russen Kinderspielplätze vermint und in verlassenen Wohnungen Kühlschränke zu Sprengfallen gemacht haben.

