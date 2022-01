Wohnen und Gewerbe vorstellbar

Das Bild an der Lange Straße in Salzkotten wird sich in den kommenden Jahren noch einmal nachhaltig verändern. Nachdem am Standort des Hauses Jürgens ein neues Stadthaus mit der Bibliothek im Erdgeschoss und Wohnungen darüber entstanden ist, gibt es nun auch neue Überlegungen für ein Areal einige Meter weiter.

Die Inhaber des einstiges Hauses Hoffmeister und der dahinter liegenden Immobilien Richtung Klingelstraße, Franz Klingenthal (37) und Nicolas Hüser (36), wollen den gesamten Bereich neu überplanen. „Ganz konkrete Pläne gibt es noch nicht. Wir befinden uns gemeinsam mit dem Architekturbüro Breithaupt erst am Beginn der Planungen“, so Franz Klingenthal. Die Idee sei aber, primär Wohnraum zu schaffen und möglicherweise Gewerbemöglichkeiten im Erdgeschoss anzubieten. „Denn Wohnraum ist das, was in Salzkotten derzeit am meisten nachgefragt wird. Und der Standort in der Innenstadt ist dafür ideal“, meint Klingenthal.