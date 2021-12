Bandelhütte am Hermannsdenkmal abgebrannt

Die Bandelhütte am Hermannsdenkmal ist in der Nacht zu Dienstag abgebrannt. Das historische Gebäude wurde völlig zerstört. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 3 Uhr rief ein Zeuge den Notruf, weil die Bandelhütte in Flammen stand. Als die Polizei ankam, brannte das Gebäude lichterloh.

Um die Löschwasserversorgung vor Ort uneingeschränkt sicherzustellen, wurden ein Tanklöschfahrzeug, ein Wasserbehälter und ein Löschgruppenfahrzeug zur Einsatzstelle nachgefordert. Mehrere Trupps, teilweise unter Atemschutz, brachten das Feuer unter Kontrolle. Gegen 5.30 Uhr konnten alle eingesetzten Kräfte einrücken. Das historische Gebäude wurde jedoch vollständig zerstört. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Derzeit ist die Ursache unklar, eine Brandstiftung oder ein technischer Defekt sind nicht ausgeschlossen. In der Nahbereichsfahndung rund um den Brandort konnten in der Nacht keine verdächtigen Personen festgestellt werden.

Die Polizei Lippe bittet Zeuginnen und Zeugen, sich telefonisch unter 05231/6090 beim Kriminalkommissariat 1 zu melden.

Namensgeber des kleinen Gebäudes ist Ernst von Bandel (1800 bis 1876 ). 1819 hatte der gelernte Architekt und Bildhauer die Idee zum Denkmal, jedoch konnte er erst im Jahr 1838 mit dem Bau anfangen. Die Standortwahl kam - wie auf der Homepage Lipperland.de zu lesen ist - aufgrund der in Detmold gefundenen Ausgrabungen zustande, denn der genaue Standort der damals stattgefundenen Schlacht ist bis heute nicht genau bekannt.

In der Phase von 1837 bis 1846 lebte und arbeitete Bandel bei Detmold am Bau des Denkmals. 1846 ging er nach Unstimmigkeiten vor Ort nach Hannover. Bis zur Einweihung des Denkmals im August 1875 durch Kaiser Wilhelm I. stockte der Bau zeitweilig. So musste Bandel zwischendurch Spenden sammeln, um den Bau weiter voran zu treiben.



Zwei Jahre nach der Einweihung des Denkmals verstarb Ernst von Bandel mit 76 Jahren in Neudegg (Landkreis Donau-Ries). In den letzen Jahren während der Erbauung des Hermannsdenkmals lebte er mit seiner Frau in der Hütte unterhalb des Monuments.