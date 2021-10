Bands spielen live im Domino

Die Corona-Pandemie hat auch die Jugendarbeit in Schlangen ausgebremst, doch seit Juni ist wieder viel Bewegung eingekehrt. „Es läuft an beiden Standorten, in Schlangen und in Oesterholz, wieder gut“, sagt Petra Claes von der Gemeindeverwaltung.

Offene Kinder- und Jugendarbeit in Schlangen bietet viel Neues – Halloween-Party in Oesterholz

Petra Claes und Joachim Woite freuen sich, dass viele Angebote der Jugendarbeit wieder möglich sind, sowohl im Domino als auch im Jugendtreff in Oesterholz.

Joachim Woite, seit 15 Jahren Leiter der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, ist erleichtert: „Kinder wurden in der Corona-Zeit abgehängt, deshalb ist es gut, dass nun wieder vieles möglich ist.“

So gab es bereits in den Herbstferien Angebote im Rahmen des Mint-Projektes, die gut angenommen wurden. Die Teilnahme am landesweiten Nachtfrequenz-Programm war ebenfalls erfolgreich. Mit Unterstützung von Geld aus dem Fördertopf „Aufholen nach Corona“ wurden auch neue Angebote geschaffen.

„Flöte statt Tröte“ heißt ein Angebot, das donnerstags im Programm ist. Musikerin Helena Joachim bringt Kindern und Jugendlichen das Flötenspiel bei. Flöten werden gestellt, aber als Spende natürlich auch gerne noch angenommen. Dienstags engagiert sich Andreas Lehnert von Ton-Art für den Nachwuchs. Lehnert bietet „Noten lernen leicht gemacht“ an.

An diesem Samstag, 30. Oktober, kommt es im Jugendzentrum Domino zum 2. Indoor Hip Hop Jam. Mit dabei sind die Live Acts J. Paul X Azatro sowie Legendary Gerry & Big T. Die Live-Musik können Besucher ab 18 Uhr erleben. Ab 15 Uhr wird bereits zur Graffiti-Aktion eingeladen. Zu der Veranstaltung sind Anmeldungen erforderlich unter jzdomino@gmx.de.

An diesem Sonntag, 31. Oktober, findet in dem Jugendtreff in Oesterholz, wo Gregor Weizel die Jugendlichen betreut, eine Halloween-Party statt. Sie wird von 16 bis 21 Uhr gefeiert.

www.gemeinde-schlangen.de.