Streifenpolizisten überfahren Katze, „um sie zu erlösen“

Bauer aus Barntrup zeigt drei Beamte wegen Tierquälerei an

Barntrup

Die Aufregung von Tierbesitzern in Lippe ist groß: In Barntrup haben Polizisten in der vergangenen Woche mit ihrem Streifenwagen eine verletzte Katze überfahren, „um sie zu erlösen“, wie es offiziell heißt. Der Besitzer, ein Landwirt, hat Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz erstattet.

Von Christian Althoff