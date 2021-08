Bewohner erleidet starke Verbrennungen

Leopoldshöhe

Bei einem Brand im Dachstuhl eines Wohnhauses in Leopoldshöhe ist ein Mann schwerstverletzt worden. Das teilte die Feuerwehr am Dienstagnachmittag vor Ort mit. Etwa 45 Prozent seiner Haut sollen verbrannt sein, er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Von Christian Müller