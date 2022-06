SEK-Einsatz in Blomberg

Im lippischen Blomberg hat am Pfingstmontagabend ein SEK-Einsatz für Unruhe gesorgt. Gegen 19 Uhr wurde der Polizei ein Randalierer in der kommunalen Unterbringungseinrichtung im Nederlandpark gemeldet.

Das SEK hat in Blomberg einen jungen Mann festgenommen, der andere Personen mit einem Messer bedroht hat. (Symbolbild)

Dabei soll, so die Polizei, ein 23-jähriger Mann auch mit einem Messer gedroht haben. Als die ersten Einsatzkräfte der Polizei eintrafen, befand sich der Mann in seinem Zimmer. Laut Polizeiangaben habe er ein Messer mit einer etwa 15 cm langen Klinge in der der Hand gehabt. Das Zimmer des Mannes wurde umstellt.

Da der 23-Jährige für Gespräche nicht zugänglich war, wurde ein Spezialeinsatzkommando der Polizei aus Dortmund angefordert. Gegen 22.30 Uhr nahmen die Spezialkräfte den Mann in seinem Zimmer fest.

Verletzt wurde dabei niemand. Da von dem 23-Jährigen sowohl eine Fremd- als auch eine Eigengefährdung ausgehen, wurde er in einer Einrichtung für psychisch kranke Menschen untergebracht.