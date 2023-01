Sirenenalarm in Blomberg: Großbrand bei Holzfirma

Erneuter Großbrand in Ostwestfalen-Lippe an diesem Wochenende

Blomberg

Nachdem am Freitagabend ein Bielefelder Wohnhaus nahezu ausgebrannt ist, stand am Samstagabend in Blomberg im Kreis Lippe eine Holzfirma in Brand. Mehrere Feuerwehren sind im Großeinsatz.

Von Christian Müller