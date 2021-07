Bratwurst, Beat und Biontech

Nordrhein-Westfalen steckt mitten in der vom Gesundheitsministerium ausgerufenen landesweiten „Woche des Impfens“. Sonderaktionen sollen es Impfwilligen einfach machen, sich vor einer Ansteckung mit Corona zu schützen. Dabei gibt es auch in OWL interessante Anreize.

Auch auf der Freizeitanlage am Schiedersee herrschte coronabedingt Flaute. Doch nun soll am Samstag anlässlich einer Sonder-Impfaktion eine Party gefeiert werden.

Voran geht in dieser Hinsicht Lippe – der Kreis mit der aktuell OWL-weit höchsten Inzidenz. Schon das Motto weckt Interesse: Bratwurst, Beats und Biontech. Ort ist wie schon bei einer anderen Sonder-Impfaktion am vergangenen Wochende der Schiedersee. Doch nun setzt der Kreis Lippe noch einen drauf. Am kommenden Samstag, 17. Juli, werden von 14 bis 22 Uhr zwei DJs von Lippe-Sound für Partymusik vor der mobilen Impfstation sorgen. „Mit der Aktion wollen wir vor allem Jugendliche ab 16 erreichen, die noch keine Impfung erhalten haben. Natürlich können aber auch alle anderen Altersgruppen zum Impfen und coronakonformen Feiern vorbeikommen“, berichtet Sascha Medina, Leiter des lippischen Impfzentrums. Als zusätzlichen Anreiz gibt es für jeden neu Geimpften einen Gutschein für eine Bratwurst oder ein alkoholfreies Getränk nach Wahl.