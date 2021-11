Bratwurst, Glühwein und 2G

Manche verstärken noch einmal ihr Hygienekonzept, andere tragen sich mit dem Gedanken, erneut abzusagen.

Corona-Regeln:

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat am Dienstag weitere Einschränkungen vor allem für Ungeimpfte angekündigt. Im Freizeitbereich sollen ab der kommenden Woche demnach flächendeckend Zugangsbeschränkungen für Erwachsene eingeführt werden, die nicht gegen das Coronavirus geimpft oder davon genesen sind. Die 2G-Regel soll unter anderem für die Gastronomie, Weihnachtsmärkte sowie Fußball- und andere Sportgroßveranstaltungen gelten.

Die Vorbereitungen für die Weihnachtsmärkte in Oswestfalen-Lippe sind unterdessen in vollem Gange, in den meisten Städten stehen bereits die Buden und die Weihnachtsbeleuchtung wird angebracht. Kann nun doch noch in letzter Minute alles kippen?

Der aktuelle Stand in OWL

Bielefeld: Der Weihnachtsmarkt soll an diesem Donnerstag, 18. November, eröffnet werden. Die weiter steigenden Inzidenzzahlen gaben dennoch Anlass, noch einmal darüber nachzudenken, die Sicherheits- und Hygienemaßnahmen für Besucher des Budenzaubers zu erhöhen. Jüngst haben sich der Krisenstab der Stadt und Bielefeld Marketing als Veranstalter verständigt: Wer den Bielefelder Weihnachtsmarkt besuchen möchte, muss geimpft oder genesen sein. Ein Sicherheitsdienst wird die Regelung kontrollieren; auch das Ordnungsamt wird die 2G-Regel verstärkt überprüfen. Voraussichtlich ab Montag, 22. November, sollen dafür farbige Bändchen angeboten werden. Diese sollen bei den Kontrollen vorgezeigt werden.

Kreis Paderborn: Am Dienstagvormittag teilte Bürgermeister Michael Dreier mit, dass auf die traditionelle offizielle Eröffnung des Weihnachtsmarktes an diesem Freitag, 19. November, um 17 Uhr verzichtet werden soll. Man wolle Menschenansammlungen vermeiden. Kurz zuvor hatte der Verwaltungsvorstand getagt und das Hygienekonzept für den Paderborner Weihnachtsmarkt diskutiert. Nach Angaben von Udo Olschewski, Leiter des Ordnungsamtes, wird die Kontrolle der 2G-Regelung (Vorlage durch Impfzertifikat und Personalausweis) auf dem Weihnachtsmarkt eine große Herausforderung werden – auch personell.

Kreis Herford: Die Stadt Herford hält am Weihnachtslicht fest. Am nächsten Montag, 22. November, sollen die Buden auf den Plätzen in der Innenstadt öffnen. „Die Stadt Herford wird alles in ihrer Macht stehende tun, um einen Lockdown zu vermeiden. Der Weihnachtsmarkt soll stattfinden, der Einzelhandel und die Gastronomie sollen nicht auf den wichtigen Weihnachtsumsatz verzichten müssen“, heißt es in einer Mitteilung.

Anders in Hiddenhausen: Dort ist die für den 20. November geplante Veranstaltung "Weihnachten auf dem Buchenhof" abgesagt worden, zu der die Evangelische Jugendhilfe Schweicheln eingeladen hatte. Absagen gibt es auch für den Spenger Weihnachtsmarkt und den Engeraner Adventsbummel.

Kreis Höxter: Der Höxteraner Weihnachtsmarkt ist der einzige Weihnachtsmarkt mit vier Wochen Dauer im gesamten Kreis Höxter. Er findet vom 25. November an auf dem Marktplatz und in einem Teil der Marktstraße statt. In diesem Bereich sollen insgesamt 15 bis 18 Kreativ- und Versorgungsstände sowie ein Karussell aufgebaut werden, kündigt die Werbegemeinschaft an. In Planung ist auch ein verkaufsoffener Sonntag am zweiten Adventswochenende.

Wie lässt sich 2G umsetzen?

Minden-Lübbecke: Im Mühlenkreis gibt es gleich mehrere weihnachtliche Veranstaltungen. Der Rahdener "Dezembertraum" findet vermutlich in kleinerer Ausführung vom 26. bis 28. November statt und soll den aktuellen Vorgaben angepasst werden. Am Donnerstag wird abschließend darüber entschieden. Der Lübbecker Weihnachtsmarkt soll vom 1.-5. Dezember stattfinden, sofern die konkreten Bestimmungen nicht zu schwierig werden. Weitere Informationen hierzu folgen. In Espelkamp entscheidet sich ebenfalls am Donnerstag, ob das "Weihnachtliche Hofvergnügen" in Frotheim am 27. November stattfindet. In Bad Oeynhausen prüft man derzeit, wie 2G auf dem großen Areal in der Innenstadt, das auch den festlich beleuchteten Kurpark mit einschließt, umgesetzt werden kann. Laut der veranstaltenden Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH stellt dies eine große Herausforderung dar. Der Weihnachtsmarkt soll jedoch am Montag, 22. November, eröffnet werden.

Kreis Gütersloh: Gütersloh-Marketing, Veranstalter des dortigen Weihnachtsmarktes, informiert: "Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Pandemie ist es möglich, dass der Gütersloher Weihnachtsmarkt 2021 kurzfristig abgesagt oder verkürzt werden muss sowie weiteren Be- und Einschränkungen unterliegen kann." Sollte man sich doch dafür entscheiden, wird der Aufbau des Weihnachtsmarktes in jedem Fall weitläufiger sein. Es werden weniger Hütten aufgestellt, sodass mehr Platz für die Besucher entsteht.

Kreis Lippe: Der Bad Salzufler Weihnachtstraum wird in diesem Jahr stattfinden. Am 24. November soll der bekannteste Weihnachtsmarkt in Lippe starten. Die Werbegemeinschaft Bad Salzuflen plant Kontrollen, um die Sicherheit der Besucher zu gewährleisten.