Der Mai war im Kreis Lippe kein Wonnemonat

Fragt sich, was der Juni bringt – normalerweise die Schafskälte. Doch die scheint in diesem Jahr auszufallen. Die Wetterlage, die sich dann gegen Ende Juni einstellt, hat oft längeren Bestand – der Siebenschläfer lässt grüßen. Und wenn es auf Hitze, unterbrochen von Gewittern hinausläuft, lohnt sich immer mal ein Blick gen Himmel. Fransen hoch aufgetürmte Blumenkohlwolken nach oben hin aus, taucht später unten eine Shelf Cloud auf, dann ist auf jeden Fall Vorsicht geboten…

Der Mai war zunächst viel zu trocken. Die kurzen, heftigen Regenschauer, die es gab, dürfen nicht darüber hinweg täuschen, dass die Wassersituation stellenweise kritisch ist. Das betrifft auch den Waldboden – schnell kann ein Zigarettenstummel oder ein Stück Räucherwerk einen Waldbrand auslösen.

Die Eisheiligen fielen aus

Doch der Mai hatte vor der lippischen Haustür noch allerhand interessante Wetterphänomene zu bieten. Eigentlich kommen am Ende der ersten Maidekade die Eisheiligen. Die fielen schon mal aus, eigentlich untypisch für das Lipperland. Regen war ebenfalls in der gesamten ersten Monatshälfte Mangelware. Ein paar Schauer waren die Ausnahme, sonst blieb es trocken. Erst am 16. gab es in der Umgebung Schauer und Gewitter, in Lippe aber nicht.

Das änderte sich am 19. Mai. Da schwappten einige Gewitterzellen über den Teutoburger Wald. Zunächst war es ein Exemplar, dass seinen Regen schon abgeworfen hatte. Es produzierte jedoch eine richtig schöne Shelf Cloud. Das ist eine Wolke, die aussieht, als käme ein Raumschiff mit Aliens durch die Atmosphäre. Sie entsteht, wenn die mit dem Regen herabfallende kalte Luft über die Landschaft schwappt, und eine regelrechte Frontwelle bildet. Der Regen hinter dieser Wolke war schon runtergefallen, doch es folgte eine weitere Gewitterzelle, und die brachte dann auch für kurze Zeit einen heftigen Regenschauer ins Lipperland.

Von Tornados blieb Lippe verschont

Richtig spannend wurde es dann am 20 Mai. Es hatten sich mehrere Gewitterzellen gebildet, die sich nachmittags von Westen her heran schoben. Eine davon schien etwas Besonderes zu sein: Sie änderte auf einmal ihre Richtung, zog eine etwas weiter südliche Bahn. Sonst wäre sie sogar im Lipperland angekommen.

Diese Gewitterzelle hatte es in sich: Sie drehte sich kräftig. Im Radarbild ist das zu erkennen, wenn sich ein kommaförmiger Auswuchs bildet. Wenn dort dann auch noch im Radar eine gegenläufige Bewegung auf engstem Raum zu beobachten ist, dann ist es ein Alarmzeichen. Dann kann sich ein Tornado bilden.

Das war dann auch der Fall – statt ihren Kurs beizubehalten, zog die Gewitterzelle über Lippstadt nach Paderborn und weiter durch das Höxteraner Land. Sie brachte mehrere Tornados hervor, einer davon richtete heftige Verwüstungen in der Paderborner Innenstadt an.

Ein paar Schauer am letzten Tag des Monats mit einigen Blitzen, so ging dann der Mai zu Ende. Wo es Schauer gab, konnten auch mal größere Regenmengen fallen, aber insgesamt fiel der Mai im Lipperland viel zu trocken aus.

Alle Berichte, Videos und Fotostrecken zum Unwetter in OWL und zum Tornado in Paderborn finden Sie auf unserer Themenseite: www.westfalen-blatt.de/unwetter.