Bielefeld/Paderborn Nordrhein-Westfalen geht als geteiltes Land in das Pfingstwochenende. In gut der Hälfte aller kreisfreien Städte und Kreise des Landes ist die Öffnung der Außengastronomie möglich – so wie in fast allen Kreisen in OWL. Ausgenommen sind Bielefeld und der Kreis Gütersloh.

dpa/WB