„Führerscheinkönig“ in Haft

Die Polizei habe den Mann schlafend in seinem Auto gefunden, das in der Nähe eines Friedhofs in Baddeckenstedt im Kreis Wolfenbüttel gestanden habe, teilte Görlitz zu den Umständen der Festnahme mit. Eine Anwohnerin habe die Polizei verständigt, nachdem ihr das Auto verdächtig vorgekommen sei. Eine Streife habe daraufhin die Personalien des Mannes kontrolliert und habe dabei festgestellt, dass gegen Herbrechtsmeier ein Haftbefehl vorlag.

Die Festnahme erfolgte dem Staatsanwalt zufolge bereits Mitte November. Herbrechtsmeier sei zunächst in ein Gefängnis in Braunschweig gekommen. Da der Mann seinen Wohnsitz in den Raum Salzgitter verlegt habe, sei mit einer Verlegung in die wohnortnächste JVA in Wolfenbüttel zu rechnen.

Herbrechtsmeier hätte im September eine dreieinhalbjährige Haftstrafe wegen Betrugs bei der Vermittlung ausländischer Führerscheine antreten sollen, war aber nicht erschienen.

Gericht: Autofahrer zahlten, ohne Leistung zu bekommen

Herbrechtsmeier hatte tausenden Autofahrern, die ihren Schein hatten abgeben müssen, EU-Führerscheine beschafft. Doch nach Überzeugung des Landgerichts Detmold hatten auch einige gezahlt, ohne eine Leistung zu bekommen .

Der 54-Jährige war lange Deutschlands selbsternannter „Führerscheinkönig“. Mehr als 52.000 Menschen, sagte er einmal, habe er in 16 Jahren zu einem neuen Führerschein verholfen. Er habe Millionen gemacht. Herbrechtsmeier hat sein Geld lange in einer rechtlichen Grauzone verdient. Wer seinen Führerschein verloren hat und vor der Neuerteilung eine Medizinisch-Psychologische Un­tersuchung („Idiotentest“) machen soll, kann das umgehen, wenn er im EU-Ausland einen neuen Führerschein erwirbt. Das klappt aber nur, wenn man seinen Lebensmittelpunkt in dem fremden Land hat, also mindestens 183 Tage im Jahr dort lebt.