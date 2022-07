Angst vor Hummel: Frontalzusammenstoß in Detmold

Fahrerin geriet in Gegenverkehr - Drei Schwerverletzte

Detmold

Am Mittwochnachmittag sind in Detmold zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen. Eine Fahrerin wollte nach Angaben der Polizei eine Hummel, die sich auf ihrem Kleidungsstück niedergelassen hatte, abwehren, und geriet dabei in den Gegenverkehr.

Von dpa und WB