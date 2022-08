Anna Katharina Bölling ist jetzt Regierungspräsidentin

Anna Katharina Bölling ist am Donnerstag von Landesinnenminister Herbert Reul (beide CDU) zur neuen Regierungspräsidentin im Regierungsbezirk Detmold ernannt worden.

Anna Katharina Bölling (Mitte) hält die Urkunde mit der Ernennung zur Regierungspräsidentin in den Händen. NRW-Innenminister Herbert Reul dankte bei der Ämterübergabe auch Marianne Thomann-Stahl (rechts), die aus dem Ruhestand zurückkehrte, um die Behörde übergangsweise zu leiten.

Die bisherige Landrätin des Kreises Minden-Lübbecke stammt aus der Region. Sie wurde 1980 in Bad Oeynhausen geboren und absolvierte ein Studium der Politik- und Geschichtswissenschaft. 2005 bis 2009 war sie für die Konrad-Adenauer-Stiftung tätig, unter anderem in den Büros in Warschau (Polen) und Zagreb (Kroatien).

Bei der Amtsübergabe skizzierte sie erste Schwerpunkte ihrer Arbeit. Gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land – dieses Ziel werde sie vom ersten Arbeitstag an begleiten, sagte sie. „Wir in Ostwestfalen-Lippe kennen uns mit beidem aus: mit prosperierenden Städten und mit wirtschaftsstarken, innovativen ländlichen Räumen. Das ist unsere Stärke, und daraus entstehen Lösungen für viele der gegenwärtigen Herausforderungen.“

Es sei wichtig, sich gut auf die aktuelle energiepolitische Krise vorzubereiten. Wichtig sei aber auch, Digitalisierung voranzutreiben, die notwendigen Transformations- und Umbauprozesse mit Blick auf Klimawandel und Klimaanpassung gemeinsam zu gestalten und den Fachkräftemangel zu beheben.

Besonders freue sich die neue Regierungspräsidentin auf die Zusammenarbeit mit dem Regionalrat. „Mit dem Regionalplan OWL werden wir gemeinsam einen Rahmen für eine zukunftsfähige und nachhaltige Entwicklung unserer Region schaffen.“