Bezirksregierung Detmold schaltet Zeugnistelefon

Detmold

Schülerinnen und Schüler sowie Eltern können sich bei Fragen rund um die Zeugnisvergabe vor den Sommerferien wieder an die Beratungsangebote in ihren Regionen wenden. Auch in Detmold als zuständige Behörde für Ostwestaflen-Lippe sind Beratungstelefone geschaltet.