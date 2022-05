Biolandwirt aus Detmold verklagt Volkswagen

Biolandwirt Ulf Allhoff-Cramer will mit der Zivilklage erreichen, dass Volkswagen die Produktion von Autos mit Verbrennungsmotoren bis 2030 weltweit einstellt. „Das ist machbar“, sagt der 61-Jährige am Mittwoch. „Der CO 2 -Fußabdruck von VW ist so groß wie der von Australien,“ betont er weiter. Dabei sei nicht nur die Produktion der Fahrzeuge gemeint, sondern auch der Fahrbetrieb an sich. Ausdrücklich betont er, dass sich die Klage „auf Unterlassung und Beseitigung von CO 2 -Emissionen“ nicht gegen die Mitarbeiter von VW richte. Sie könnten weiter Elektroautos bauen.

