 Blues-Sängerin Vanesa Harbek tritt in Detmold auf 

Blues, Soul, Rhythm´n´Blues, Swing, Tango, Jazz, Rock´n´Roll und Latin mit einer gehörigen Portion grundehrlichem Blues - das sind die Stile der talentierten argentinischen Sängerin, Gitarristin und Trompeterin Vanesa Harbek. Sie ist am Donnerstag, 16. Februar, um 19.30 Uhr mit einem Konzert aus der Reihe „Schönen Gruß vom Blues“ in der Aula der Alten Schule am Wall zu erleben.

Ihre vielseitige und kraftvolle Stimme bewegt sich elegant in verschiedenen musikalischen Stilrichtungen. Ihr natürliches Talent liegt allerdings eindeutig auf dem Spiel mit der Gitarre - leidenschaftlich, ausdrucksstark, emotional. Im Alter von sechs Jahren lernte Vanesa Harbek das Klavierspiel. Mit zwölf Jahren hörte sie zum ersten Mal Eric Clapton - da war es um sie geschehen! Jetzt wollte sie nur noch Blues auf der Gitarre spielen und hatte das Glück, zu Hause Unterstützung zu finden. Ihre musikalische Vorbilder sind neben Eric Clapton auch Alber Collins, Freddy King und Randy Weston.

Gekonnt mischt Harbek den Blues mit den Stilrichtungen Tango und Jazz zu einem aufregendem Sound und präsentiert Blues in einer Weise, die selten zu finden ist. Ihre Improvisationen auf der Gitarre sind getränkt von den melancholischen Emotionen des Tangos und gespickt mit ihrer südamerikanischen Leidenschaft.

In Detmold wird sie begleitet von zwei „alten Bekannten“: Dirk Vollbrecht am Bass und Andreas Bock am Schlagzeug. Gemeinsam haben sie schon so manchen spannenden Konzertabend gestaltet und dabei ein tolles und unterhaltsames Programm entwickelt, das sicherlich auch in Detmold für viel Vergnügen sorgen wird.

Karten für die Veranstaltung gibt es im Vorverkauf für 19 Euro (ermäßigt 15 Euro) bei der Tourist-Information in Detmold (Lange Straße 16) und online.