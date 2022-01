Brand der Bandelhütte: Ermittlungen sind abgeschlossen

Erst brannte die Bandelhütte am Hermannsdenkmal, drei Tage später ein Kiosk an den Donoper Teichen. In beiden Fällen haben die Ermittler jedoch keine Hinweise auf Brandstiftung gefunden.

Die historische Bandelhütte am Detmolder Hermannsdenkmal brennt vollständig nieder.

"Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen sind nunmehr abgeschlossen", teilte die Kreispolizeibehörde Lippe am Freitag mit. "Hinweise auf Fremdverschulden liegen in beiden Fällen nicht vor."

Beim Brand am Kiosk am Donoper Teich habe sich der Verdacht auf einen technischen Defekt als Brandursache verdichtet. Bei der Bandelhütte, die in der Nacht vom 27. auf den 28. Dezember 2021 abgebrannt war, gestalteten sich die Ermittlungen noch schwieriger. "Der hohe Zerstörungsgrad der Bandelhütte lässt eine definitive Aussage zur Brandursache nicht zu."

Da eine Brandstiftung zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde ein Brandmittelspürhund eingesetzt. Dieser schlug tatsächlich an, so dass die Ermittler labortechnische Untersuchungen einleiteten. "Hierbei wurden jedoch keine Brandbeschleuniger festgestellt, so dass der Verdacht sich nicht erhärtete", heißt es von der Polizei. Es gebe Hinweise auf einen technischen Defekt, der Auslöser des Feuers gewesen sein könnte.

Die Zerstörung der Bandelhütte, in der einst über Jahre der Erbauer des Hermannsdenkmals gelebt hatte, war von vielen Lippern bedauert worden. Zur zukünftigen Gestaltung des Ortes gibt es bereits Überlegungen. Der Landesverband Lippe hat aber bereits angekündigt, dass es eine „Kopie“ der aus Holz gezimmerten Hütte nicht geben wird.