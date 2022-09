Wie zwei Männer aus Detmold Geldautomaten sprengen wollten

Im Internet kursieren Anleitungen für alles Mögliche, auch solche nach dem Motto „Geldautomaten sprengen leicht gemacht“. Zwei Detmolder, die nach einschlägigen Videos auf die Idee gekommen waren, solche Geldbeschaffungen per Explosion selbst zu versuchen, sind vom Landgericht Detmold zu Haftstrafen verurteilt worden.

Geldautomaten-Sprengungen halten seit Jahren in fast ganz Deutschland Polizei und Banken in Atem. In der Regel handelt es sich bei den Tätern um hochprofessionelle Banden. Das Kontrastprogramm hatte jetzt die 1. Strafkammer des Landgerichts Detmold vor sich: Zwei lippische Handwerker, die sich von Zeugen hatten beobachten lassen, wie sie mit einer Mercedes A-Klasse zum Tatort gefahren waren und dann ohne Beute das Weite suchen mussten.