Eine Million Euro illegal abgezweigt?

Rund eine Million Euro soll der Beschuldigte in die eigene Tasche gewirtschaftet haben und einen Teil des Geldes für seine Spielsucht verwendet haben. Der 57-Jährige soll von 2015 bis 2021 Scheinrechnungen für die Beförderung behinderter Menschen abgezeichnet und in die Buchhaltung gegeben haben. Das Geld soll dann über eine erfundene Firma mit Sitz in Minden an ihn geflossen sein.

Das Ganze fiel bei einer Wirtschaftsprüfung auf, weil auf einer Liste der Beförderten eine Person aufgeführt war, die schon lange nicht mehr lebte.

Der Ex-Fahrdienstleier hat sich den Angaben zufolge noch nicht zu den Vorwürfen geäußert. Der Prozess könnte Endes dieses Jahres oder Anfang 2023 starten. Bei einer Verurteilung droht dem 57-Jährigen eine mehrjährige Gefängnisstrafe.