Detmold

Rund 200 jungen Menschen hat der Verein Chance Ausbildung Lippe (CAL e.V.) seit seiner Gründung in 2005 bereits mit einem Berufsabschluss einen erfolgreichen Start in das Berufsleben ermöglicht. Trotz schwieriger Bedingungen durch die anhaltende Corona-Pandemie haben es auch in diesem Jahr wieder zehn junge Menschen geschafft und ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen.