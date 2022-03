Erstmals 1000 Windräder in OWL

Kreis Paderborn ist die Hochburg in der Region

Paderborn/Detmold

15 Windräder sind im vergangenen Jahr in OWL hinzugekommen. Erstmals ist ihre Zahl damit vierstellig: Exakt 1000 Anlagen listet das Windenergiekataster der Bezirksregierung in Detmold am 1. Januar 2022 auf.