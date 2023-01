Glätteunfälle und Rodelspaß nach Wintereinbruch in OWL

Das Winterwetter mit Schnee und Glätte hat in Teilen Ostwestfalen-Lippes und Nordrhein-Westfalens erneut zu Unfällen geführt. Allein im Kreis Höxter kam es zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen zu sechs Unfällen, es blieb bei Blechschäden.

André Best

Foto: André Best

Ella (hinten) und ihre Schwester Jula sausen mit einem Schlitten in Steinhagen den Berg hinunter.

Nur gut, dass der Wintereinbruch auf einen Sonntag fiel. Denn die Lage auf den rutschigen Straßen war mehr als ruhig. Bis 10 Uhr meldete beispielsweise die Kreispolizei Herford lediglich eine kleine Karambolage mit Blechschaden.

Auch in Detmold kam es zu zwei Unfällen im Zusammenhang mit dem Wetter. Ein 20-Jähriger sei mit seinem Wagen, der laut Polizei noch mit Sommerreifen ausgerüstet war, in der Nacht auf Sonntag von der schneeglatten Fahrbahn abgekommen und habe sich im Straßengraben überschlagen, hieß es weiter. Der junge Mann wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Ein weiterer 20 Jahre alter Autofahrer habe sich ebenfalls in der Nacht auf Sonntag in Detmold wegen nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem Wagen überschlagen, teilten die Beamten mit. Das Fahrzeug sei auf einer angrenzenden Wiese zum Stehen gekommen. Sowohl der Mann als auch sein 13-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt.

Wintereinbruch in Ostwestfalen-Lippe Hugo hat Spaß, als es mit seiner Mutter Sonja in Bad Salzuflen die Hügel am Golfclub hinuntergeht Foto: Christian Althoff Sogar mit dem Snowboard ging's in Bad Salzuflen den Berg hinunter. Foto: Christian Althoff Vater Carsten Sturm mit Sohn Erik - ebenfalls im Lipperland. Foto: Christian Althoff Diesen freundlichen Schneemann haben die Geschwister Mika (9), Karla (4) und Rieke (8, von links) Schawohl aus dem Birkenweg in Warburg gebaut. Bei der stattlichen Höhe von 2,20 Metern haben natürlich die Eltern etwas mitgeholfen. Foto: Hubert Rösel Mats (5) und Lotte (8) freuen sich über den vielen Schnee im Kreis Herford. Foto: Moritz Winde Seit dem frühen Sonntagmorgen ist der Räum- und Streudienst im Einsatz. Foto: privat Eine Fußgängerbrücke über die Weser in Minden am frühen Sonntagmorgen. Foto: Sabina Matschke Winter auch in Bünde: Eine Elster besucht ein Vogelhaus im Schnee. Foto: Thomas F. Starke Ella (hinten) und ihre Schwester Jula sausen mit einem Schlitten in Steinhagen den Berg hinunter. Foto: André Best

In Hagen habe eine 51-Jährige am Sonntagmorgen auf einer schneebedeckten Straße die Kontrolle über ihr Auto verloren, sei damit ins Schleudern geraten und gegen ein Haltestellenschild gekracht, teilte die Polizei mit. Die Fahrerin blieb unverletzt.

#Autobahn|en #A2 und #A30 im Kreis #Herford alle Auf- und Abfahrten:

Hier soll es sehr glatt sein!

Vorsichtig fahren, bitte.@Autobahn_Westf — Polizei NRW BI (@polizei_nrw_bi) January 22, 2023

Im Sauerland und im Rothaargebirge gab es nach wochenlanger Durststrecke erstmals wieder gute Wintersportbedingungen. „Die Bedingungen sind super. Besser geht es gar nicht“, sagte Susanne Schulten, Sprecherin der Wintersport-Arena Sauerland. Am Dienstag und Donnerstag habe es noch ordentlich Neuschnee gegeben. Entsprechend seien die ersten Parkplätze am Samstag bereits gegen 9.30 Uhr voll gewesen. „Im Kerngebiet um Winterberg und Willingen ist ordentlich was los.“

27 Zentimeter Schnee auf dem Kahlen Asten

Auch am Sonntag waren die Pisten laut Schulten „sehr gut besucht“. Über Nacht sei zusätzlich noch einmal Schnee heruntergekommen. Sie empfahl, antizyklisch anzureisen und auch kleinere Naturschneegebiete wie Sellinghausen oder Usseln ins Visier zu nehmen. Zudem sei unter der Woche deutlich weniger los.

Die Temperaturen lagen im Hochsauerland konstant unter Null - bei minus drei bis minus sechs Grad. Auf dem Kahlen Asten wurde die Schneehöhe am Sonntag mit 27 Zentimetern angegeben. Zudem waren die Schneekanonen bei den frostigen Temperaturen in den vergangenen Tage im Dauerbetrieb.

Ein Traum in Weiß! Ab morgen laufen so gut wie alle Lifte. Bitte seid frühzeitig im #Skigebiet, um euch Wartezeiten und Parkplatzsorgen zu ersparen. Flutlichtski beginnt nächste Woche, Fr 27.1. Viel Spaß! #skiliftkarussell #winterberg #wintersportarena #sauerland #winter #schnee pic.twitter.com/bFsjQql2QI — Skiliftkarussell (@SkiliftWTB) January 20, 2023

Für Ski-Langläufer waren nach Angaben der Wintersport-Arena knapp 150 Kilometer Loipen gespurt.

Der viele Neuschnee brachte im bayerischen Alpenraum auch noch mehr Unerfreuliches mit sich. Dort stieg die Lawinengefahr.