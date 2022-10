Herrenloses Schaf hält Feuerwehr Detmold in Atem

Zu einem nicht alltäglichen Einsatz ist am Sonntagmorgen das hauptamtliche Personal der Feuerwehr Detmold gerufen worden. Ein herrenloses - und nicht gerade einfangwilliges - Schaf verlangte den Einsatzkräften einiges ab.

Kurioser Einsatz am Sonntag

„Gegen 9.30 Uhr forderten Kräfte der Polizei die Feuerwehr zur Unterstützung beim Einfangen eines herrenlosen Schafes an. Dieses lief im Bereich der Lageschen Straße im Ortsteil Jerxen-Orbke umher“, berichtet die Feuerwehr am Sonntagnachmittag.

„Während die Einsatzkräfte anrückten, setzte das Schaf seinen Ausflug fort und lief zu einer Wiese an der Ohmstraße. Es war jedoch offensichtlich nicht im Sinne des Tieres, sich freiwillig einfangen zu lassen. Der beherzte Hechtsprung eines Kameraden sollte schließlich zum Erfolg führen. Das Tier mit den imposanten Hörnern wurde mit vereinten Kräften in eine Gitterbox befördert, in der es zur Adlerwarte Berlebeck gebracht wurde.“

Dort werde es bis zum Auffinden seines rechtmäßigen Besitzers oder seiner Besitzerin bleiben - „sofern es nicht wieder von seinem Freiheitsdrang übermannt wird“.

Ein herrenloses Schaf einzufangen - das ist kein alltäglicher Einsatz für die Feuerwehrleute aus Detmold. Foto: Feuerwehr Detmold

Nach etwa eineinhalb Stunden konnte die Feuerwehr den Einsatz beenden, doch kurze Zeit später, gegen 11.40 Uhr, ertönte erneut der Alarm-Gong auf der Feuer- und Rettungswache. „Ein Anwohner der Elisabethstraße hatte eine Rauchentwicklung im Bereich der Hermannstraße wahrgenommen und den Notruf gewählt“, heißt es im Bericht der Feuerwehr. Neben dem hauptamtlichen Personal rückte zu diesem Einsatz auch der Löschzug Mitte aus. Vor Ort konnten die Feuerwehrleute jedoch nichts entdecken, sodass sie nach kurzer Zeit wieder einrücken konnten.