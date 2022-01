Georg Christoph Biller war von 1992 bis 2015 Thomaskantor. In den 1990ern lehrte er an der Musikhochschule Detmold.

Bereits 2015 hatte er sein Amt gesundheitsbedingt abgeben müssen, nach einer Interimsphase mit Gotthold Schwarz an der Spitze übernahm im Herbst 2021 der Schweizer Andreas Reize das traditionsreiche Amt des Thomaskantors.

Der Chor und die Familie stünden „in tief empfundener Verbundenheit und stiller Trauer“ um Biller, hieß es in einer ersten Reaktion auf die Todesnachricht. Biller sei „ein energischer, kraftvoller Künstler“ gewesen, der „den Chor mit großer Persönlichkeit und Leidenschaft geleitet hat“, zitierte die „Leipziger Volkszeitung“ aus einer Mitteilung des Thomanerchores. Billers Tod sei ein großer Verlust für die Musikstadt Leipzig und die Bachfamilie in aller Welt.

Georg Christoph Biller, der Anfang der 1990er Jahre auch an der Musikhochschule in Detmold Chordirigieren lehrte, war zum 1. August 1992 als 16. Thomaskantor nach Johann Sebastian Bach (1685-1750) in das Amt berufen worden. Am 20. September 1955 in Nebra geboren, war er von 1965 bis 1974 selbst Thomaner.