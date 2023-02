Detmold: Gericht weist Klage eines Biobauern gegen VW ab

Das Detmolder Landgericht hat die Klimaklage eines Biobauern gegen den Volkswagenkonzern abgewiesen. Die Klage sei insgesamt unbegründet, teilte das Gericht am Freitag in Detmold mit.

Ulf Allhoff-Cramer, Landwirt, sitzt in seinem Traktor. Der Bio-Bauer macht den Autokonzern VW mitverantwortlich für Schäden an seinem Hof. Zusammen mit Greenpeace wollte er vor Gericht erreichen, dass VW ab 2030 keine Verbrennungsfahrzeuge mehr verkauft.

Der von der Umweltschutzorganisation Greenpeace unterstützte Landwirt Ulf Allhoff-Cramer sah sein Geschäft durch den Klimawandel wesentlich beeinträchtigt. Er wollte erzwingen, dass VW die Produktion von Autos und leichten Nutzfahrzeugen mit Verbrennungsmotoren in den kommenden Jahren stark einschränkt und 2030 komplett einstellt.

Greenpeace zeigte sich enttäuscht und kündigte an, dass man in Berufung gehen werde. Volkswagen sah sich in seiner Haltung bestätigt, dass Klimaklagen gegen einzelne Firmen der falsche Weg seien. Eine ähnlicher Vorstoß von Greenpeace vor dem Landgericht Braunschweig war unlängst ebenfalls gescheitert.