Kreisverwaltung Lippe nur eingeschränkt erreichbar

„Das Problem ist bekannt und es wird aktuell an einer Lösung gearbeitet“, teilt die Verwaltung in einer Pressemitteilung am ontagmorgen mit. Die Kreisverwaltung werde informieren, sobald die Störung behoben ist.

Bis dahin wird darum gebeten, nach Möglichkeit per E-Mail Kontakt mit den Mitarbeitenden der Kreisverwaltung aufzunehmen.