Die Inhaberfamilie des Detmolder Schuhherstellers Wortmann mit der Marke Tamaris will künftig Start-up-Firmen in OWL voranbringen. Dazu hat Horst Wortmann (80) gemeinsam mit seinen Kindern Nadine Wortmann-Resetarits (34) und Mark Wortmann (48) unter dem Dach der Familienstiftung die Wortmann Future Capital GmbH mit 500.000 Euro Stammkapital gegründet.

Wortmann-Eigentümerfamilie investiert in junge Firmen in OWL

Die erste Beteiligung erfolgte nun am Start-up Metallbude in Detmold. Das 2020 gegründete Unternehmen ist auf Designmöbel aus Metall spezialisiert und setzte im abgelaufenen Jahr zwei Millionen Euro um. Für 2022 ist auch dank der neuen Teilhaber der Umzug in größere Räume und der Einstieg ins Geschäft mit Handelskunden geplant.