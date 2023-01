Mit Sommerreifen und zu schnell unterwegs: Glätteunfälle im Kreis Lippe

Nichtangepasste Geschwindigkeit in Verbindung mit Sommerreifen führten am frühen Sonntagmorgen gegen 0.35 Uhr auf der schneeglatten Fahrbahn der Lemgoer Straße in Detmold zu einem sogenannten Alleinunfall.

Ein 20-Jähriger aus Bad Salzuflen befuhr die Lemgoer Straße aus Richtung Lemgo kommend in Fahrtrichtung Detmold. Zwischen der Einmündung Lemgoer Straße/Brokhauser Straße und dem Ortseingang Klüt geriet der mit Sommerreifen ausgerüstete Rover des Mannes auf gerader Strecke ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Straßengraben. Der Fahrzeugführer wurde leichtverletzt ins Klinikum Detmold eingeliefert. Der Pkw wurde abgeschleppt.

13-jähriger Beifahrer muss ins Krankenhaus

Ebenfalls am Sonntagmorgen gegen 0.20 Uhr war ein 20-jähriger Detmolder zusammen mit seinem 13-jährigen Beifahrer in einem VW Lupo auf der Ehrentruper Straße in Detmold unterwegs. Infolge nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der Fahrer auf der schneeglatten Straße die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach links von der Straße ab. Im angrenzenden Graben überschlug sich der Pkw und kam letztendlich auf einer angrenzenden Wiese zum Stehen.

Der leichtverletzte Beifahrer wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum Detmold eingeliefert, der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Am Pkw entstand Totalschaden, er wurde abgeschleppt.

Zeugen für Unfall in Remminghausen gesucht

Bereits gegen 19.15 Uhr kam es in Detmold zum Zusammenstoß zweier Autos, bei dem zwei Personen verletzt wurden. In Remmighausen befuhr eine 45-jährige Frau aus Lemgo mit ihrem Renault Twingo die Hornsche Straße in Richtung Horn-Bad Meinberg und bog nach links auf die Remmighauser Straße ab. Dabei übersah sie einen VW Golf, der auf der Hornschen Straße in Richtung Detmold Innenstadt unterwegs war.

Der ebenfalls 45-jährige Fahrer aus Detmold konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und beide Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. Beide Personen wurden leicht verletzt.

An den Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden, sie wurden abgeschleppt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231/6090 in Verbindung zu setzen.