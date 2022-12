Musikhochschule Detmold: Bernhard Güttler für Grammy nominiert

Detmold

Er arbeitet immer wieder mit dem Oscar-Preisträger John Williams (90) zusammen und nimmt Werke des amerikanischen Filmmusikkomponisten („Star Wars“) auf. Jetzt wurde Bernhard Güttler (52), Professor für Künstlerische Aufnahmeleitung an der Musikhochschule in Detmold, in der Kategorie „Best Engineered Album Classical“ für einen Grammy nominiert, also für die beste Aufnahme eines Klassik-Albums.

Von Christian Althoff