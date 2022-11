OWL hat zwei neue Umsatz-Milliardäre

Wenn es um elektronische Steckverbindungen oder Klemmen geht, ist Ostwestfalen-Lippe nicht nur die erste Adresse in Deutschland – sondern auch erste Sahne. Denn für gleich drei Familienunternehmen aus OWL verlief das Jahr 2022 bisher äußerst erfreulich.

Weidmüller (Detmold) und offenbar auch Harting (Espelkamp) knackten erstmals in ihrer Geschichte die symbolträchtige Umsatzmarke von einer Milliarde Euro. Auch bei Phoenix Contact (Blomberg) laufen die Geschäfte „hervorragend“, wie das Unternehmen am Dienstag auf der Automatisierungsmesse SPS in Nürnberg mitteilte