Schutz der Nordsee beginnt in OWL

Der Schutz der Nordsee beginnt bereits weit im Landesinnern – so etwa auch in Ostwestfalen-Lippe. Das zu lösende Problem: Die Weser trägt zu viel Stickstoff ins Meer, was das ökologische Gleichgewicht der Nordsee in Gefahr bringt. Vor allem Landwirte sind gefordert.

Details regelt die europaweit einheitliche Gewässerbewirtschaftung. Sie geht nun in eine weitere Runde. Kurz vor Weihnachten, am 22. Dezember, ist der dritte Bewirtschaftungsplan in Kraft getreten. Er bestimmt den Kurs für die Wasserwirtschaft in OWL in den kommenden sechs Jahren, also bis 2027.

Ziel des Bewirtschaftungsplans ist es, den Stickstoffeintrag zu verringern. Um das zu erreichen, gelten schon in den Weserzuflüssen strenge Obergrenzen. Für Teile von OWL heißt das: Hier darf nur wenig Dünger auf die Felder, und die Kläranlagen müssen ganz besonders effektiv reinigen. Denn: „Je mehr Stickstoff schon in den Zuflüssen ankommt, desto mehr ist es nachher in der Weser“, erklärt Tobias Gaul von der Bezirksregierung Detmold.

Die strengeren Bewirtschaftungsziele gelten zum Beispiel in den Gebieten entlang der Diemel bei Warburg. Auch der Einzugsbereich der Emmer südlich von Steinheim über Schieder-Schwalenberg und Lügde, die Nethe südlich von Brakel und nicht zuletzt die Werre von Bad Oeynhausen über Herford bis nach Horn-Bad Meinberg fallen unter die strengeren Bestimmungen. Gaul: „Der Meeresschutz macht sich also schon bei uns im Binnenland bemerkbar.“

Das Planwerk, das dem zugrunde liegt, war sechs Monate lang in OWL diskutiert worden. Es enthält genaue Analysen und Vorgaben für Entscheidungen, die die Gewässer in der Region betreffen – Grundwasser inklusive. Bezirksregierung und Umweltministerium hatten den Entwurf zwischen Dezember 2020 und Juni 2021 öffentlich gemacht. Die Resonanz war groß: Mehr als 200 Eingaben verzeichnete die Bezirksregierung in dieser Zeit. Jedermann konnte sich einbringen: Privatpersonen, Kommunen, Verbände, Betriebe oder Interessensgruppen.

Häufig wurden lange Fristen kritisiert

Die Renaturierung von Flüssen, Bächen und Seen sowie die Abwassereinleitungen aus Siedlungen und Verkehrswegen – das waren die bestimmenden Themen bei etwa der Hälfte der Stellungnahmen. Häufig wurden die langen Fristen kritisiert, die es bis zum geforderten „guten Zustand“ der Gewässer dauern soll.

Tobias Gaul: „Die Prognosen setzen voraus, dass alle Maßnahmen umgesetzt sein müssen, bevor dieser gute Zustand festgestellt werden kann.“ Werde nur eine Maßnahme ausgelassen, gelte das gesamte Ziel als verfehlt. „Es gilt das Prinzip: one out – all out,“ sagt Gaul.

Der mit 40 Prozent größte Anteil der Stellungnahmen kam aus der Landwirtschaft. Der Grund hierfür lag jedoch woanders. Gaul: „2021 sind Änderungen des Düngerechts in Kraft getreten, da in Deutschland noch zu viel Nitrat aus der Landwirtschaft in die Gewässer dringt. Das hat die Eingaben der Landwirtschaft motiviert. Die gesetzlichen Regelungen des Düngerechts haben jedoch Vorrang vor den Anforderungen des Bewirtschaftungsplans. Sie konnten nicht mehr erörtert werden und müssen beachtet werden.“

„Gewässerbewirtschaftung ist eine Aufgabe für Generationen“, sagt Gaul von der Bezirksregierung. Gemessen an dieser historischen Dimension sei für Ostwestfalen-Lippe schon einiges erreicht worden.

Gewässerchemie in OWL in Ordnung

In OWL sei die Gewässerchemie im Großen und Ganzen in Ordnung, sagt Gaul. Eine Reihe von Flüssen und Bächen böten mittlerweile wieder einen vielfältigen Lebensraum – und schützten außerdem deutlich besser vor Hochwasser. Beispiele seien die Renaturierungen der Bega in Lemgo, der Lenne im Kreis Gütersloh oder aktuell der Lippe bei Paderborn-Sande.

Neben allen Erfolgen gibt es aber auch noch viel zu tun. „Viele Gewässer warten noch darauf, ein naturnahes Bett zu bekommen, um ökologisch wertvolle Lebensräume zu entwickeln“, sagt Gaul. Auch der Eintrag von Schadstoffen in Grund- und Oberflächengewässer müsse weiter gedrosselt werden. Angefangen von Nitrat von den Äckern über Schadstoffe aus Straßenabwasser bis zu Medikamentenrückständen in Haushaltsabwasser.

Die Wasserrahmenrichtlinie der EU gibt seit 20 Jahren die Richtung für jeden vor, der Einfluss auf Gewässer hat.

Die Bezirksregierung Detmold fördert solche Maßnahmen mit etwa elf Millionen Euro jährlich.