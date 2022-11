Seniorin (80) bei Brand in Detmold schwer verletzt

Detmold

Eine 80-jährige Frau ist am Freitagabend in Detmold bei einem Brand von der Feuerwehr aus einem Haus gerettet worden. Sie wurde schwer verletzt. Ein 56-Jähriger Mann konnte vor dem Eintreffen der Rettungskräfte ins Freie fliehen. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Wegen der starken Rauchentwicklung musste sogar ein Fußballspiel in der Nähe abgebrochen werden.