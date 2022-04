Bei einem Großeinsatz in Detmold sind am Sonntagabend vier Polizisten verletzt worden. Ursprünglich waren die Beamten zu einer Ruhestörung an der Lemgoer Straße gerufen worden, teilt die Polizei im Kreis Lippe mit.

Großeinsatz an der Lemgoer Straße in Detmold

Am frühen Sonntagabend gegen 17.30 Uhr, so die Abgaben der Polizei, wurde die lippische Polizei wegen Ruhestörung durch eine Personengruppe in die Lemgoer Straße in Detmold gerufen.

Vor Ort seien die Einsatzkräfte auf etwa 25 Personen getroffen, die augenscheinlich an einem Mehrfamilienhaus lautstark feierte.

Schläge und Tritte gegen Beamte

Als die Beamten die Personen ansprachen, wendete sich die Aggression der Gruppe in Form mit Schlägen und Tritten gegen die Beamtinnen und Beamten. Sofortverstärkungskräfte aus umliegenden Polizeibehörden und Kräfte der Bereitschaftspolizei aus Bielefeld wurden, laut Polizei, zur Unterstützung gerufen und beruhigten die Lage.

Eine Polizeibeamtin und drei Polizeibeamte sowie ein Mann aus der Personengruppe wurden leicht verletzt und in Krankenhäusern behandelt. Mehrere Personen wurden in Gewahrsam genommen und ein Mann festgenommen. Die Ermittlungen wegen Landfriedensbruch mit Widerstand gegen Polizeibeamte dauern an.